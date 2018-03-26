قطر تنوي شراء حصة من مطار فنوكوفو الدولي في موسكو

2018/03/26 | 09:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة الخارجية القطرية أن الخطوط الجوية القطرية ستوقع، خلال زيارة أمير قطر لروسيا، مذكرة تفاهم مع مطار فنوكوفو في موسكو، تنص على إمكانية شرائها أسهما في المطار الدولي الروسي.

وذكرت الخارجية القطرية، "سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية القطرية ومطار فنوكوفو الدولي لاحتمال شراء حصة في مطار فنوكوفو".

ووصل أمير قطر، تميم بن حمد، إلى موسكو مساء يوم الأحد على رأس وفد كبير يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين، في زيارة عمل يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جملة من القضايا الإقليمية، والتعاون المشترك بين البلدين.

وتشهد العلاقات القطرية الروسية تطورا مستمرا في مختلف المجالات، وأعطت زيارة أمير دولة قطر إلى روسيا عام 2016 واجتماعه مع الرئيس بوتين، دفعة قوية لتطوير العلاقات الثنائية، التي بدأت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1988.

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