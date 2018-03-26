2018/03/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت بريطانيا يوم أمس (الأحد)، إيران إلى “الكف عن إرسال أسلحة” إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن واستخدام نفوذها بدلاً من ذلك في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).