الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
2018/03/26 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعت بريطانيا يوم أمس (الأحد)، إيران إلى “الكف عن إرسال أسلحة” إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن واستخدام نفوذها بدلاً من ذلك في

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