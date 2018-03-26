الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


الاستماع إلى لغة أجنبية أثناء النوم يساعدك على تعلمها
2018/03/26 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ونشرت الدراسة في مجلة Cerebral Cortex Oxford، وتمت الدراسة على مجموعة مكونة من 60 شخصا يتحدثون الألمانية، وطلب منهم تعلم أزواج من الكلمات باللغة الهولندية.ذهب نصف المجموعة للنوم وتم تشغيل التسجيلات بصوت منخفض أثناء نومهم.

أما المجموعة الأخرى فكانوا مستيقظين أثناء تشغيل التسجيلات.ومن المثير للاهتمام أنه بعد عدة ساعة تم اختبار المجموعتين ووجد الباحثون أن مجموعة النوم كانت أفضل بكثير من المجموعة المستيقظة.ونتيجة لذلك يشير الباحثون إلى أن الاستماع إلى الكلمات أثناء النوم قد يساعدك على حفظها بسهولة.ويشير مؤلف الدراسة الدكتور بيورن راش، بقوله: "لا يمكنك حفظ كلمات وتعلمها دون أن تعرف معناها لكن هذه العملية تساعدك على ترسيخ الكلمات التي تعرفها واستمعت إليها قبل الذهاب للنوم".بالإضافة إلى ذلك وجد الباحثون أن معظم التعلم حدث أثناء النوم الأول، وهو النوم العميق الذي لا يكون فيه أحلام والذي يكون خلال النصف الأول من الليل وبالتالي فإنه للحصول على أفضل النتائج بشكل مثالي عليك تشغيل التسجيل بين الساعة 12 و2 صباحا إذا ذهبت إلى سريرك في الساعة 11 مساء.انتهىد.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستماع إلى لغة أجنبية أثناء النوم يساعدك على تعلمها) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستماع إلى لغة أجنبية أثناء النوم يساعدك على تعلمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اعتقال طلاب بجامعة إسطنبول لاعتراضهم على التدخل العسكري التركي في سوريا
⋙ عمليات بغداد تعلن ضبط كمية من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية جنوب العاصمة
⋙ واع / اليوم.. توزيع رواتب 16 وزارة وهيئة في الاقليم
⋙ وفاة لاعب كرواتي جراء كرة قوية اصطدمت بصدره
⋙ بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. "زحامات شديدة" تخنق بغداد .. ولا حلول سريعة !!
⋙ فيديو| عوض الله: انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية يساعدها على مساءلة إسرائيل
⋙ بالصور..آثار قصف بالهاونات لإحدى اقدم قرى ديالى
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد