الاستماع إلى لغة أجنبية أثناء النوم يساعدك على تعلمها

2018/03/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشرت الدراسة في مجلة Cerebral Cortex Oxford، وتمت الدراسة على مجموعة مكونة من 60 شخصا يتحدثون الألمانية، وطلب منهم تعلم أزواج من الكلمات باللغة الهولندية.ذهب نصف المجموعة للنوم وتم تشغيل التسجيلات بصوت منخفض أثناء نومهم.أما المجموعة الأخرى فكانوا مستيقظين أثناء تشغيل التسجيلات.ومن المثير للاهتمام أنه بعد عدة ساعة تم اختبار المجموعتين ووجد الباحثون أن مجموعة النوم كانت أفضل بكثير من المجموعة المستيقظة.ونتيجة لذلك يشير الباحثون إلى أن الاستماع إلى الكلمات أثناء النوم قد يساعدك على حفظها بسهولة.ويشير مؤلف الدراسة الدكتور بيورن راش، بقوله: "لا يمكنك حفظ كلمات وتعلمها دون أن تعرف معناها لكن هذه العملية تساعدك على ترسيخ الكلمات التي تعرفها واستمعت إليها قبل الذهاب للنوم".بالإضافة إلى ذلك وجد الباحثون أن معظم التعلم حدث أثناء النوم الأول، وهو النوم العميق الذي لا يكون فيه أحلام والذي يكون خلال النصف الأول من الليل وبالتالي فإنه للحصول على أفضل النتائج بشكل مثالي عليك تشغيل التسجيل بين الساعة 12 و2 صباحا إذا ذهبت إلى سريرك في الساعة 11 مساء.انتهىد.م

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