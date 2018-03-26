الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


عمليات بغداد تعلن ضبط كمية من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية جنوب العاصمة
2018/03/26 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ومدفع من عيار 106

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن ضبط كمية من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية جنوب العاصمة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن ضبط كمية من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية جنوب العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اعتقال طلاب بجامعة إسطنبول لاعتراضهم على التدخل العسكري التركي في سوريا
⋙ واع / اليوم.. توزيع رواتب 16 وزارة وهيئة في الاقليم
⋙ وفاة لاعب كرواتي جراء كرة قوية اصطدمت بصدره
⋙ الاستماع إلى لغة أجنبية أثناء النوم يساعدك على تعلمها
⋙ بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. "زحامات شديدة" تخنق بغداد .. ولا حلول سريعة !!
⋙ فيديو| عوض الله: انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية يساعدها على مساءلة إسرائيل
⋙ بالصور..آثار قصف بالهاونات لإحدى اقدم قرى ديالى
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد