الانواء الجوية تعلن حالة الطقس للايام المقبلة

2018/03/26 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيأة في بيان لها اليوم الاثنين : "ان الطقس سيكون يوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى غائم مع تصاعد الغبار في اغلب اقسامها وحدوث عواصف ترابية كما تتساقط المطار فيها خلال الليل فيما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم مع تصاعد الغبار في اماكن متعددة وفرصة لحدوث عواصف ترابية احيانا كما تتساقط الامطار بعد الظهر وتكون متوسطة الشدة في بعض اقسامها في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مع تصاعد الغبار في اغلب اقسامها وحدوث عواصف ترابية".واضافت :"ان الطقس سيكون يومم الجمعة في المنطقة الوسطى بين غائم جزئي وغائم مغبر مع تساقط زخات مطر خلال النهار تكون رعدية احيانا ويتحسن تدريجيا بعد الظهر، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية بين غائم جزئي وغائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا", مشيرة الى "ان الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية بين غائم جزئي وغائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة وحدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن".يذكر ان مناطق عدة من البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين تصاعد للغبار مع عواصف ترابية .انتهىد.م

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