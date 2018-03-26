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منتخب الأوروغواي يستعد للقاء ويلز بالتدرب في مكان خاص(فيديو+صور)
2018/03/26 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أجرى منتخب الأوروغواي حصة تدريبية قبل لقائه منتخب ويلز في مدينة باسادينا الأمريكية، ضمن تحضيراته لبطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

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