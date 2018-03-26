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الانواء الجوية: عواصف ترابية وأمطار ليلية ابتداءً من الخميس المقبل
2018/03/26 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ بغداد توقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان تشهد مناطق العراق حدوث عواصف ترابية وامطار ليلية في المناطق الوسطى من البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى” الرصافي نيوز ” نسخة منه إن الطقس سيكون يوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى غائم مع تصاعد الغبار في اغلب اقسامها وحدوث عواصف ترابية كما تتساقط الامطار فيها …

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