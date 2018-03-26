2018/03/26 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالكشف عن "دليل" فيما يبدو عن العلاقة التي سببت مزيدا من الإرباك في البيت الأبيض.

ونشر المحامي مايكل أفيناتي في حسابه على موقع "تويتر" صورة لاسطوانة مدمجة (سي دي)، وكتب تعليقا قال فيه: "إذا كانت الصورة تساوي ألف كلمة، فكم كلمة تساوي هذه الصورة؟".وذكر أفيناتي إن هذه الاسطوانة تحتوي دليلا يثبت أن ترامب كان على علاقة بالممثلة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، وأنها "رسالة تحذير" لمايكل كوهين محامي ترامب.وكشفت دانيالز في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن الرئيس الاميركي مارس الجنس معها في 2006 مع أنه كان متزوجا، مشيرة إلى أنها وبعد 5 سنوات من ذلك تلقت تهديدا جسديا حين أرادت الحديث للإعلام عن تفاصيل هذه العلاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محامي الممثلة الإباحية "دانيالز": سأكشف عن "سي دي" يظهر فيه ترامب) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محامي الممثلة الإباحية "دانيالز": سأكشف عن "سي دي" يظهر فيه ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).