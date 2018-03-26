2018/03/26 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار في بغداد واربيل تراجعا جديدا بعدما سجل ارتفاعا طفيفا في الايام القليلة الماضية.

ففي بغداد وتحديدا بالنسبة لبورصة الكفاح بلغ سعر صرف فئة مئة دولار 120.850 الف دينار، فيما بلغ السعر التقريبي في باقي مكاتب الصيرفة 120.250 و121.250

وفي كربلاء بلغ السعر 121.100 فيما بلغ في الموصل 121.400 اما في كركوك فبلغ 121.450 بينما بلغ السعر في البصرة 121.100.

وفي ميسان بلغ السعر 121.100 اما الناصرية فبلغ 121.100.

وفي اقليم كوردستان وتحديدا في اربيل سجل سعر صرف فئة مئة دولار 121.400 وتم تسجيل سعر ادنى بقليل في مدينة السليمانية.

وعادة ما يكون فرق البيع والشراء للدولار 500 دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يتراجع مجددا في العراق) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يتراجع مجددا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).