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مندوب ايطاليا يدعو للتعاون مع ايران لمكافحة الارهاب
2018/03/26 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وإعتبر سباستيانو كاردي اليوم الاثنين مكافحة الارهاب، هاجساً مشتركاً دولياً حيث سيقام في هذا الشأن وبمبادرة من فلاديمير ورونكوف مساعد الأمين العام للامم المتحدة في شؤون مكافحة الارهاب إجتماع رفيع المستوي خلال شهر يونيو في مقر الامم المتحدة.وذكر كاردي: إنّ ايران تشعر بالمسؤولية تجاه واجباتها وهي جزء من المجتمع الدولي موكدا ان ايطاليا تربطها علاقات وطيدة مع ايران.وردا علي سؤال حول مزاعم الولايات المتحدة بشان النفوذ والتوسع السلبي الايراني في المنطقة أجاب كاردي ضاحكاً: عليكم طرح هذا السؤال علي اولئك أنفسهم معلناً عن الموقف الشفاف الاوروبي من الاتفاق النووي وعن تحول قضية خروج واشنطن من الاتفاق الي هاجس لدي الاوروبيين آملاً بعدم المساس به من أية جهة بإعتبار الاتفاق منعطفاً في الأمن الدولي يحد من انتشار الأسلحة النووية.وذكّر الممثل الدائم لايطاليا لدي الامم المتحدة بالبيانات المتكررة الصادرة عن الوكالة الدولة للطاقة الذرية المعلنة التزام ايران بتعهداتها إزاء بنود الاتفاق النووي.إنتهي** ع ج** 1718

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