فيان دخيل تدعو الامم المتحدة الى استمرار الاهتمام بالعوائل الايزيدية في سنجار

2018/03/26 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعت النائبة الايزيدية، فيان دخيل، اليوم الاثنين، الامم المتحدة في العراق الى استمرار الاهتمام بالعوائل ايزيدية التي تقطن في جبل سنجار واطرافه.وذكر مكتبها الاعلامي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "النائبة الايزيدية، فيان دخيل، طالبت خلال لقائها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، باستمرار الاهتمام باكثر من 10 الاف عائلة ايزيدية تقطن في جبل سنجار واطرافه، بالاخص بعد اعلان تركيا نيتها البدأ بالهجوم على مقرات الـpkk رغم اعلان الاخير استعداده للانسحاب من المنطقة"، مبينة ان "الحفاظ على السلامة المدنيين هي مسؤولية الجميع".

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واضافت انه "من الضروري عدم ترك فراغ امني في المنطقة، لتفويت الفرصة على من يرغب بالعبث بامن المنطقة لصالح اطراف مشبوهة لا تريد الخير لاهل سنجار ولا لبقية المكونات التي حاربت الدواعش وبقاياهم من الخونة".وشددت دخيل على ضرورة "وجود خطط اممية خاصة بهذا الشان للحفاظ على الامن الهش في سنجار واطرافها، وينبغي ان يتزامن باستمرار ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية، لتقديمهم للقضاء كي ينالوا عقابهم المحتوم".

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