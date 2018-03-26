قوائم باسماء ذوي شهداء النظام البائد و المقبولين في الحج لعام 2018

2018/03/26 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مؤسسة الشهداء عن 97 اسم من ذوي شهداء النظام البائد والمقبولين لاداء مناسك الحج لعام 2018

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مؤسسة الشهداء عن 97 اسم من ذوي شهداء النظام البائد والمقبولين لاداء مناسك الحج لعام 2018

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