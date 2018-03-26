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قوائم باسماء ذوي شهداء النظام البائد و المقبولين في الحج لعام 2018
2018/03/26 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مؤسسة الشهداء عن 97 اسم من ذوي شهداء النظام البائد والمقبولين لاداء مناسك الحج لعام 2018

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مؤسسة الشهداء عن 97 اسم من ذوي شهداء النظام البائد والمقبولين لاداء مناسك الحج لعام 2018

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