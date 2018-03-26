2018/03/26 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوائم باسماء ذوي شهداء النظام البائد و المقبولين في الحج لعام 2018 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).
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لمحة مختصرة:
شبكة اخبار الناصرية:
اعلنت مؤسسة الشهداء عن 97 اسم من ذوي شهداء النظام البائد والمقبولين لاداء مناسك الحج لعام 2018
شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مؤسسة الشهداء عن 97 اسم من ذوي شهداء النظام البائد والمقبولين لاداء مناسك الحج لعام 2018
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوائم باسماء ذوي شهداء النظام البائد و المقبولين في الحج لعام 2018 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).