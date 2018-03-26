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انطلاق عملية دهم وتفتيش لأوكار داعش في السعدية
2018/03/26 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انطلقت قوات الحشد الشعبي بعملية دهم وتفتيش لاوكار "داعش" في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة.وذكر إعلام الحشد الشعبي :" ان قوات من اللواءين 110، و23 في الحشد الشعبي انطلقت  بعملية دهم وتفتيش لأوكار "داعش" في ناحية السعدية (63 كم شمال شرقي بعقوبة) .واضاف :" ان القوات انطلقت بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود عناصر من التنظيم الأجرامي "داعش" في الناحية.يذكر ان مناطق ديالى تشهد بين الحين والاخر تحركا للخلايا النائمة التي تنفذ عمليات اجرامية بحق المواطنين والقوات الامنية، ما يستدعي القيام بعمليات لردع واعتقال عناصر هذه المجاميع.

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