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كوردستان توزع رواتب 16 وزارة وهيئة ومؤسسة
2018/03/26 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ من المقرر ان يتم اليوم الاثنين توزيع رواتب 16 وزارة وهيئة ومؤسسة في حكومة كوردستان.

ونشرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم جدولاً، سيتم سيتم بموجبه اليوم توزيع رواتب موظفي وزارات الكهرباء، الزراعة والموارد المائية، الثقافة والشباب، الاوقاف والشؤون الدينية.

ويشمل الجدول أيضا توزيع رواتب رئاسة الاقليم والبرلمان ومجلس الوزراء ومؤسسة الالغام وديوان الرقابة المالية وهيئات حقوق الانسان والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم والبيئة والاستثمار وهيئة مفوضية الانتخابات والاستفتاء ومؤسسة الامن.

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