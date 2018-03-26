2018/03/26 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

اغلقت اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات اتحاد كرة القدم اغلقت باب الترشيح بموعده المحدد الذي اعلنت عنه مسبقا، فيما اي طلب للتأجيل من قبل بعض الرياضيين الذين حاولوا تمديد مدة الترشيح ليومين فقط.

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حيث وقفت التعليمات الانتخابية المعقدة حائلا امام ترشح الكثير من النجوم ولعل ابرزهم اللاعب الدولي السابق نشأت اكرم الذي لم ينجح بالحصول على تثنية من ناد اخر غير السماوة الذي منحه كتاب التمثيل.فيما شهدت الدقائق الاخيرة الكثير من المفاجآت والتي كان ابرزها ترشح الكابتن عدنان درجال على رئاسة اتحاد الكرة والكابتن يونس محمود على منصب النائب الاول.وستخضع الاسماء التي رشحت لفحص وتدقيق من قبل اللجنة المشرفة وقد تُرفض بعض الاسماء كون التعليمات الانتخابية لم تكن بدرجة عالية من الوضوح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط تضييق الخناق على النجوم.. اللجنة المشرفة تغلق ابواب الترشح لاتحاد الكرة (تقرير فيديوي) ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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