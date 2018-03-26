ستونز ” أمر بمرحلة صعبة مع السيتي “

2018/03/26 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكد ستونز على أنه يمر بمرحلة صعبة رفقة السيتي في الموسم الحالي في ظل عدم مشاركته مع الفريق بصفة مستمرة مثلما كان يتمنى .

فقد صرح ستونز بأنه يمر بوقت حزين لكنه يحاول أن يبذل جهدًا أكبر للحصول على فرصة المشاركة المستمرة مع السيتي مع صعوبة الأمر في ظل تواجد العديد من النجوم في قائمة الفريق .

هذا وقد أكد ستونز على أنه سيقاتل من أجل تحقيق هدفه خاصة وأنه قد فاز مؤخرًا بأول ألقابه مع الفريق ” كأس الرابطة ” .

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