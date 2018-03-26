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محمد صلاح مطلوب في برشلونة بتوصية من نجم الفريق
2018/03/26 | 11:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علي رفعت    فيسبوك      تويتر أكدت تقارير صحفية عديدة أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول أصبح مطلوبًا للانضمام لصفوف فريق برشلونة بداية من الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي أكسبريس" الإنجليزية والتي أكدت أن النجم المصري أصبح محل صراع بين برشلونة وريال مدريد.

التقارير أكدت أن إدارة برشلونة اهتمت بالنجم المصري بعد توصية من قبل البرازيلي فيليبي كوتينيو، زميل صلاح السابق في صفوف الريدز.

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النجم البرازيلي أخبر ادارة برشلونة أن محمد صلاح يعد خيار انسب لبرشلونة من الفرمسي أنتوان جريزمان لاعب اتلتيتكو مدريد.

محمد صلاح كان قد أعرب عن سعادته بالتواجد في صفوف فريق ليفربول، مشيرًا لرغبته في الاستمرار بقميص الريدز في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر ان محمد صلاح يعتلي في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٨ هدف على حساب نجمي توتنهام ومانشيتر سيتي هاري كين وسيرخيو أجويرو.

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