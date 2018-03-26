الحشد الشعبي يعلن إنطلاق عمليات تطهير واسعة على الحدود العراقية السورية

2018/03/26 | 11:15

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كشفت قوات وعد الله ، اللواء الثالث والثلاثون في الحشد الشعبي ،الاثنين ، الشروع بعمليات تطهير واسعة على الحدود العراقية السورية .

وذكر قائد عمليات القوات ابو باقر الدراجي ، ان ” قطعاتنا شرعت بعملية تطهير واسعه شملت القاطع الجنوب الشرقي للحدود السوريه العراقيه حيث تضمنت عملية التطهير والتفتيش للوديان والهضبات والبحيرات الجافه ضمن القاطع المذكور حيث تم المسح عن طريق مفارز الاستطلاع والمراقبه والطائرات المسيره مع الاقتحام بالمشاة والآليات المصفحه”.

واضاف ، انه ” تم إعتماد الدقه العاليه خلال العملية حيث تم تنفيذ ضربات استباقيه لاحتمالية إنشاء مضافات جديدة أو كمائن كسابقاتها ، لافتا الى ان العملية تمت بالتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى “.

واشار الدراجي الى ان ” العملية ستنتهي إلى وادي سنسول ووادي العجيج وسننتقل إلى أعمق نقطه في الصحراء وستكون لنا صولات متفرقه من أجل منع تدفق أو اندفاع أو تشكيل الخلايا أو المفارز التابعة لتنظيم داعش الارهابي “.

واوضح ،ان ” التشكيلات المشاركه في هذه العمليات هي اللواء السابع واللواء الخامس والعشرون واللواء الثالث والثلاثون ، مؤكدا ان ” العملية انطلقت في الجنوب الشرقي للحدود السورية العراقية و شملت المناطق الصحراوية داخل الحدود العراقية “.انتهى

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