2018/03/26 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة فتح طريق خانقين - المقدادية بعد ساعتين على اغلاقه من قبل معتصمين

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