الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


اعادة فتح طريق خانقين - المقدادية بعد ساعتين على اغلاقه من قبل معتصمين
2018/03/26 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعادة فتح طريق خانقين - المقدادية بعد ساعتين على اغلاقه من قبل معتصمين

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