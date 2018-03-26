السيد عمار الحكيم والكربولي يبحثان الاستحقاق الانتخابي والأغلبية الوطنية

2018/03/26 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم مع رئيس حزب الحل جمال الكربولي مستجداتِ الوضع السياسيّ والاستحقاقَ الانتخابيِ القادم.وذكر بيان لمكتب رئاسة التحالف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن السيد عمار الحكيم والكربولي بحثا "مشروعَ الأغلبية الوطنية، فضلاً عن التنسيقِ المشترك بين الحلِّ والحكمةِ سياسياً ونيابياً، والواقعِ في مدينةِ الأنبار وإعادةِ النازحين".ودعا السيد عمار الحكيم، إلى "الإسراعِ بإعادةِ جميع النازحين إلى ديارِهم وتأمينِ مشاركتهم في الانتخاباتِ، كما تمَّ التأكيدُ على أنَّ الانتخاباتِ المقبلة فرصةٌ للذهابِ إلى مرحلةِ الاستقرار والبناء".وأكد أنَّ "الانتصاراتِ التي تحققتْ تلزمُ الجميع بالحفاظِ عليها والذهابِ نحو تحقيق الانتصار في بناءِ الدولة".انتهى

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