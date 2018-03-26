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وجهة جديدة لتوخيل
2018/03/26 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، الاثنين، عن الوجهة المقبلة للمدير الفني السابق لفريق بوروسيا دورتموند، توماس توخيل، قبل الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن توخيل على أعتاب تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سيتولى المهمة خلفاً لأوناي إيمري، مضيفة أنه يبحث حالياً عن مساعد له.

وأشارت الصحيفة إلى أن توخيل لن يتولى تدريب آرسنال في الموسم المقبل، رغم التقارير الأخيرة عن اقترابه من المدفعجية.

وأكدت أن باريس سان جيرمان هو الفريق المفضل لتوخيل، رغم وجود اهتمام به من قبل تشيلسي الإنكليزي أيضا.

يُذكر أن توخيل، قد رفض تولي القيادة الفنية لبايرن ميونخ مؤخراً، بسبب منحه وعداً لناد آخر.انتهى أ د

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