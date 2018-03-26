2018/03/26 | 11:16

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ثلاثة مدنيين بتفجير عبوة ناسفة جنوبي بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ثلاثة مدنيين بتفجير عبوة ناسفة جنوبي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).