الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


اصابة ثلاثة مدنيين بتفجير عبوة ناسفة جنوبي بغداد
2018/03/26 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ثلاثة مدنيين بتفجير عبوة ناسفة جنوبي بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ثلاثة مدنيين بتفجير عبوة ناسفة جنوبي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مصدر: استكمال (1000) مذكرة قبض بحق زعامات سياسية ورئيس حكومة سابق
⋙ امين عام منظمة اوبك يصل بغداد لحضور مؤتمر الطاقة الثالث ومناقشة العلاقات الثنائية
⋙ قطر تلحق بتركيا إلى سواكن مع أربعة مليارات دولار
⋙ الشرق الاوسط : المساءلة استدعت عدد من المرشحين للانتخابات بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي
⋙ السعودية تدخل العام الرابع للحرب على اليمن برشقة صواريخ بالستية يمنية
بالفيديو والصور
⋙ وسط تضييق الخناق على النجوم.. اللجنة المشرفة تغلق ابواب الترشح لاتحاد الكرة (تقرير فيديوي)
⋙ منتخب الأوروغواي يستعد للقاء ويلز بالتدرب في مكان خاص(فيديو+صور)
⋙ بالصور..آثار قصف بالهاونات لإحدى اقدم قرى ديالى
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد