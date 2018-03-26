امين عام منظمة اوبك يصل بغداد لحضور مؤتمر الطاقة الثالث ومناقشة العلاقات الثنائية

2018/03/26 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:وصل الى بغداد في وقت متأخر من ليلة، امس الاحد، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو على رأس وفد من الاوبك.وذكر المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح صحفي اطلعت عليه "الغد برس" ان "الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو سيلتقي وزير النفط جبار علي اللعيبي لبحث ومناقشة العلاقات الثنائية الاقتصادية ودور المنظمة في تحقيق استقرار اسعار النفط".

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واشار الى ان "باركيندو سيحضر مؤتمر الطاقة الثالث والذي سيعقد يوم الاربعاء المقبل بمشاركة (50) شركة نفطیة في بغداد وبرعایة رئیس الوزراء وبمشاركة عدد من المسؤولین والخبراء".واضاف إنه "من المقرر ان يحضر باركيندو احتفالية وزارة النفط بعنوان (عرس مقاتل) لتزويج 200 عريس من مقاتلي الحشد الشعبي كتكريم لما قدموه في المعارك ضد داعش".وتابع ان "باركيندو التقى صباح اليوم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ومن المقرر ان يلتقي اليوم رئيس الوزراء حيدر العبادي".

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