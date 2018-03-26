القدو يؤكد على ضرورة دعم قوات الحشد الشعبي للتصدي للمطامع الخارجية

2018/03/26 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن كتلة بدر عن نينوى حنين القدو مزاعم وادعاءات شخصيات سياسية تركية بإلهيمنة على ما يسمى"ولاية الموصل" غير واقعية، داعيا الحكومة إلى نشر قوات عسكرية في محيط نينوى وشمالي البلاد للتصدي للمطامع التركية.

وذكر القدو في تصريح صحفي اليوم الاثنين :" ان الحديث عن مساعي تركيا لاحتلال الموصل وإقامة ولاية غير واقعي على الرغم من التجاوزات والمطامع التركية في الأراضي العراقية "، مبينا أن " تركيا اتخذت من وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية"كردستان وأطراف نينوى ذريعة للتدخل والتوغل إلى أراضينا ".واوضح :"أن وجود قوات حزب العمال الكردستاني في نينوى وأطراف كركوك كردستان مدعاة للتدخلات الخارجية وتهديد امن العراق ودول الجوار وبالتالي تازم العلاقات فيما بينها ".ودعا القدو الى نشر قوات عسكرية في حدود كردستان – تركيا وفي حدود سنجار- تركيا لمنع أي تجاوزات تركية ضمن الأراضي العراقية والحفاظ على سيادة العراق "، مشددا على ضرورة دعم قوات الحشد الشعبي القوة الضاربة القادرة على الحفاظ على وحدة العراق والتصدي للمطامع الخارجية ".



انتهى.ر.م

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