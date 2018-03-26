العامري: الحشد الشعبي والقوات الامنية اثبتا انهما اقوى منظومة في المنطقة

2018/03/26 | 12:30

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في أمن, اهم الاخبار, محليّات 1 دقيقة مضت 0 زيارة

أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الاثنين، ان الحشد الشعبي والقوات الامنية العراقية اثبتا انهما اقوى منظومة في المنطقة، وبوحدتهما اثبتا "اننا" نستطيع ان نبني العراق.

يتبع ..

2018-03-26

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