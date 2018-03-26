الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


العامري: الحشد الشعبي والقوات الامنية اثبتا انهما اقوى منظومة في المنطقة
2018/03/26 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في أمن, اهم الاخبار, محليّات 1 دقيقة مضت 0 زيارة

أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الاثنين، ان الحشد الشعبي والقوات الامنية العراقية اثبتا انهما اقوى منظومة في المنطقة، وبوحدتهما اثبتا "اننا" نستطيع ان نبني العراق.

يتبع ..

2018-03-26

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