2018/03/26 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / حزب العمال الكردستاني ينسحب من سنجار والجيش يتسلم مهامه تدريجياً

26/03/2018 12:28:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

تسلم الجيش العراقي، اليوم الاثنين، قضاء سنجار بشكل تدريجي على وقع انسحاب حزب العمال الكردستاني.

وذكر مسؤول في عمليات نينوى في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن "الفوج الثاني في اللواء 92 بدأ استلام سنجار (غرب نينوى) تدريجيا".

واضاف ان "حزب العمال الكردستاني ينسحب في هذه الاثناء باتجاه الاراضي السورية".

وكان قائد المحور الشمالي في الحشد الشعبي رائد الكروي أكد في وقت سابق، عدم وجود تحركات للجيش التركي في سنجار او محيطه.

وكانت انقرة قد اعلنت في وقت سابق من الاسبوع الماضي، قرب انطلاق عمليات عسكرية في سنجار والمناطق المجاورة لها، بحجة القضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني.

ت / ل .



هـ

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