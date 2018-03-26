مكتب المالكي: الحديث عن المناصب وتوزيعها سابق لأوانه

2018/03/26 | 12:32

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في سياسة 26 مارس, 2018 2 زيارة

بغداد/SNG- نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، وجود “حوارات” داخل حزب الدعوة الإسلامية الذي يشغل الأخير منصب الأمين العام له بشأن شخص رئيس الوزراء المقبل، مبينا أن الحديث عن ذلك “سابق لأوانه”.

وذكر مدير المكتب هشام الركابي في تصريح صحفي، إن “أية حوارات بشأن شخص رئيس الوزراء المقبل لم تحصل لغاية الان”، مؤكدا أن “الحديث عن المناصب وتوزيعها سابق لأوانه”.

واوضح الركابي أن “الحديث عن الشخصيات المرشحة لشغل المناصب الرئاسية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) سيكون بعد ظهور نتائج الانتخابات وتشيكل التحالفات”، مشيرا إلى أن “ما يجري من كلام عن وجود مفاوضات مجرد تكهنات”.

وكانت صحيفة “العربي الجديد” كشفت امس الأحد عن بدء حوارات مكثفة داخل حزب الدعوة الإسلامية من اجل الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء المقبل، مشيرة إلى أن قيادات بارزة في الحزب تقوم بدور كبير لمساعدة الأطراف المتنافسة في الاتفاق على مرشح واحد.

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