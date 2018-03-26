2018/03/26 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

"بالفيديو .."هواة عراقيين" يتسابقون بالسيارات والطائرات في منطقة "الدورة والشعلة

متابعة/ سكاي برس

عراقيين هواة من أصل أكثر من 10 فرق حققت أمانيها وقدرات أعضائها لأجل المرح حتى سن متقدم من الحياة.

يتبارى الشباب وكبار أيضا في الستينيات من العمر، والأطفال، على ظل طائرات تشبه العناكب تحلق دون طيارين، في أماكن مختارة من العاصمة العراقية بغداد.

وأخذت هواية التسابق بالسيارات الصغيرة، والطائرات الاحترافية، بالانتشار في العراق، وتأسست منها حتى الآن أكثر من 10 فرق بينها قديمة يعود تاريخ تجمعها إلى سنوات عديدة.

يلتقي أعضاء الفريق في كل أسبوع للمرح بهوايتهم هذه في أمكان متفرقة أخبرنا عنها صالح وهي:

ويتجه هواة الطائرات ذات الجناح الثابت، أما لمنطقة الدورة "جنوبي بغداد"، حيث توجد ساحة كبيرة، أو إلى خلف منطقة الشعلة، غربي العاصمة، لأن الطائرات ذات الجناح الثابت — الريموت كنترول تحتاج إلى مساحة كبيرة".

×

إرسال إلى صديق

عنوان الخبر المرسل:"بالفيديو .."هواة عراقيين" يتسابقون بالسيارات والطائرات في منطقة "الدورة والشعلةhttp://www.skypressiq.net/l/35678

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بالفيديو .."هواة عراقيين" يتسابقون بالسيارات والطائرات في منطقة "الدورة والشعلة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بالفيديو .."هواة عراقيين" يتسابقون بالسيارات والطائرات في منطقة "الدورة والشعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).