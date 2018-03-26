ارتفاع الأسهم الأوروبية مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

2018/03/26 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-03-26 الساعة 12:10 (بتوقيت بغداد)

متابعة ـ موازين نيوز

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الاثنين وسط تفاؤل بأن التحول للحماية التجارية في السياسة الأمريكية ربما يكون انتقائيا ومؤقتا أكثر مما كان يُخشى من قبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة وزاد المؤشر داكس الألماني الحساس للصادرات 0.3 بالمئة.

وكتب مايك فان دولكن رئيس الأبحاث في أكسيندو ماركتس ”مُنحت بالفعل إعفاءات من رسوم الصلب/الألومنيوم لشركاء تجاريين مهمين آخرين (كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي) مما يشير إلى أن الرئيس الأمريكي يستغل هذا التوجه كوسيلة ضغط تفاوضية أكثر من كونها نية حقيقة للبدء في حرب تجارية“ مشيرا إلى رد فعل ”محسوب“ و“هادئ“ من الصين حتى الآن.

وصعد المؤشر ايبكس الأسباني 0.2 بالمئة نتيجة تجدد التوترات بشأن الأوضاع السياسية في منطقة قطالونيا.

وبين الأسهم القيادية كان أكبر تحرك لسهم روش الذي زاد 1.2 بالمئة حيث كشفت الشركة نتائج إيجابية لأحد عقاقيرها.

وساعدت الأنباء مؤشر قطاع الصناعات الدوائية الذي صعد 0.6 بالمئة متصدرا مكاسب القطاعات.انتهى29/أ43

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