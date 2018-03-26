بالصور-شركة صينية تكشف عن أغلى سيارة دفع رباعي في العالم

2018/03/26 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "آي إي تي ديزاين" الصينية عن سيارة دفع رباعي تعد الأفخم والأغلى بين فئتها في العالم.

وأزاحت الشركة الصينية الستار عن سيارتها " كارلمان كينج" والتي قد تكون أغلى سيارة دفع رباعي في العالم حيث يتوقع أن يبلغ سعرها 2.2 مليون دولار، بحسب موقع "توب جير".

وتأتي السيارة الصينية وقد صنعت من 6 أطنان من الرصاص وهو ما يفسر سعرها الخيالي، كما تم تصميم السيارة بشكل عصري فريد ليجعلها تبدو كتلك النماذج التي تظهر في أفلام الخيال العلمي.

وتتمتع السيارة "كارلمان كينج" بمحرك V10 سعة 6.8 ليتر يرسل قوة إلى العجلات الأربع من خلال علبة تروس أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، وبسعرة تصل إلى 87 ميلا في الساعة.

وتحظى السيارة بوسائل رفاهية غير تقليدية من بينها شاشة بلازما كبيرة ملحقة بعدد من مكبرات الصوت، بالإضافة إلى ماكينة لصنع القهوة وطاولات كهربائية ونظام لتنقية الهواء وثلاجة وجهاز بلاي ستيشن.

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