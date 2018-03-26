بالصور…استشهاد واصابة 4 اشخاص بحادث سير على سريع محمد القاسم

2018/03/26 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، استشهاد واصابة 4 اشخاص بحادث سير سريع محمد القاسم.

وذكر المصدر لـ”وكالة صدى الاعلام”، ان ” حادث سير وقع على طريق خط السريع قرب جسر الـ 600 تسبب بمصرع شخصين واصابه اثنين اخرين بجروح خطيرة”، مبينا ان “الحادث نجم عن اصطدام عجلة نوع النترة صفره و اخرى نوع ستاركس”.

واوضح ان “سبب الحادث السرعة على طريق الخد السريع”، لافتا الى ان “سيارات الاسعاف نقلت المصابين الى مستشفى قريب العام لتلقي العلاج، ونقلت جثة المتوفين الى الطب العدلي لإكمال الاجراءات.”

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