اليوم .. اجتماع لقيادة حزب الاتحاد الوطني بقيادة كوسرت رسول

2018/03/26 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 26 مارس 2018 - 12:06 م

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- يعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية اجتماعاً طارئاً لمناقشة عدة مواضيع بينها ملف تظاهرات موظفي اقليم كردستان.وذكر مصدر في الاتحاد ان الاجتماع سينعقد ” برئاسة كوسرت لمناقشة عدد من القضايا اهمها قضية التظاهرات ومناقشة مسالة ادخار الرواتب بالاضافة الى موضوع الحظر التركي المفروض على مطار السليمانية”.ولليوم الثاني على التوالي، تستمر التظاهرات من قبل الموظفين في اقليم كردستان، احتجاجاً على قرار ادخار الرواتب.وافاد مسؤول محلي، بأن الموظفين في اقليم كردستان، نظموا تظاهرات في (4) محافظات، فيما بين ان قوات الامن الكردي تصدت لمتظاهري أربيل ودهوك.واضاف، ان، الموظفين في السليمانية وحلبجة وجمجمال، تظاهروا مجددا اليوم، ضد قرار ادخار رواتبهم، مبينا ان، محافظة دهوك واقضية اخرى في اربيل ، شهدت تظاهرات، لنفس السبب.واوضح ان، قوات الامن الكردية تتصدى للمتظاهرين في اربيل ودهوك لمنعهم من الخروج.وكانت الاجهزة الامنية في اربيل ، اعتقلت في وقت سابق من اليوم الاثنين، رئيس اتحاد المعملين بعد تظاهرة انطلقت في قضاء سوران اليوم الجمعة.وذكر مراسلنا، ان، قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل ، شهد انطلاق تظاهرات للكوادر التعليمية، مبيناً ان، الاجهزة الامنية اعتقلت رئيس اتحاد المعلمين المسؤول عن التظاهرة.

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