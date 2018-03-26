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عمليات بغداد: تحرير طفلة مختطفة والقبض على خاطفها شمال غرب العاصمة
2018/03/26 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

اعلنت قيادة عمليات بغداد, اليوم الاثنين, تحرير طفلة مختطفة والقبض على الخاطف يحمل الجنسة العربية شمال غرب العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, إنه “بعد ورود اخبار عن وجود حالة خطف ضمن منطقة الشعلة تحركت قوة على الفور الى مكان الحادث”.

واضافت, “وهناك تم فرض طوق امني […]

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