2018/03/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل عودة 915 أسرة نازحة إلى ناحية السعدية لدواع أمنية

26 مارس, 2018 | 12:35 م - عدد القراءات: 2 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أعلن ممثل الأمين العام لمنظمة بدر “هادي العامري” اليوم الاثنين ، في لجنة إعادة نازحي ديالى تأجيل عودة 915 أسرة نازحة إلى ناحية السعدية”60 كم شمال شرق بعقوبة” الاثنين القادم.

وذكر “عباس فرحان الفريداوي” في حديث تابعه “الموقف العراقي” إن ” الحوادث الإرهابية الأخيرة وانشغال قوات الأمن بعمليات تفتيش وملاحقة للجيوب الإرهابية أرجأت عودة العوائل النازحة إلى إشعار آخر سيحدد لاحقا بعد استكمال العمليات الأمنية والتحضيرات اللازمة “.

وأكد “الفريداوي” عودة أكثر من 2800 أسرة إلى مركز السعدية من إجمالي 6500 أسرة نزحت أبان سيطرة عصابات داعش على السعدية عام 2014 ، موضحا أن ” نسبة الأسر التي لم تعد للناحية لأسباب ودواع أمنية أو ثارات عشائرية لا يتجاوز10% “.

ونزحت آلاف الأسر من ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة أبان سيطرة عصابات داعش على الناحية صيف عام 2014 وعاد نحو 40% من نازحيها وبانتظار استكمال إجراءات العودة الأمنية والخدمية في القرى والقصبات التابعة للناحية.

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