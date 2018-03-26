النجباء تكشف لـ/موازين نيوز/ أسباب الخروقات الأمنية في كركوك

2018/03/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-03-26 الساعة 12:32 (بتوقيت بغداد)

كركوك ـ موازين نيوز

عزت حركة النجباء، الإثنين، أسباب الخروقات الأمنية واستهداف القوات الأمنية في كركوك عند الطرق الرئيسية إلى إنسحاب قوات الحشد من عدد من المناطق.

وذكر المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي، لـ/موازين نيوز/، إن "السبب الرئيسي لتكرار الحوادث على الطرق الرئيسية بين بغداد وكركوك هو انسحاب الحشد الشعبي من عدد من تلك المناطق".

واوضح الموسوي، "نشير بأصابع الاتهام الى الجانب الامريكي خاصة وان هناك تجمعات كبيرة من داعش في مناطق وادي حوران غرب الانبار، ولابد من القضاء عليها لأنها ستستفحل وتنمو اكثر".

وأشار المتحدث باسم الحركة، إلى أن "خروقات كركوك سببها الجماعات الانفصالية"، مردفا أن "هناك جهات سياسية لايروق لها استتباب الوضع الامني في الانبار او كركوك او المناطق الاخرى".

وشدد الموسوي، على "الاستعانة بالحشد الشعبي لمسك الطريق الدولي السريع او الطرق الخارجية الاخرى لتثبيت الاجراءات الامنية ونصب الكاميرات وملاحقة فلول داعش وبقايا المجموعات الانفصالية".

وشهدت محافظة كركوك في الفترة القليلة الماضية خروقات أمنية واغتيالات لشخصيات سياسية واكاديمية، فضلا عن استهداف القوات الأمنية عند الطرق الرئيسة.انتهى29/أ43

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