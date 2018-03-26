تراجع سعر النفط عالمياً رغم مخاوف

2018/03/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام، اليوم الاثنين، مع تأثر الأسواق العالمية سلبا بالمخاوف من حرب تجارية وشيكة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا لتصل إلى 65,59 دولارا للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام برنت مزيج العالمي، 70,23 دولار للبرميل بانخفاض 22 سنتا.

وقفزت عقود شنغهاي الصينية إلى 447,1 يوان (أي ما يعادل 70,88 دولارا للبرميل) بعد فترة وجيزة من تدشينها ثم تراجعت لتغلق عند 429,9 يوان (68,15 دولار).

وتعرض الخام لضغوط أيضا من ارتفاع عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 804 مما ينبئ بمزيد من الزيادة في الإنتاج الذي قفز بالفعل بمقدار الربع منذ منتصف 2016 إلى 10,4 مليون برميل يوميا.

جدير بالذكر ان المخاوف من حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين يلقي بظلاله على الأسواق، ما عصف بالأسهم الآسيوية.

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