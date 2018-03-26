حكومة الاقليم تصدر قراراً عاجلاً بشأن سيطرات

2018/03/26 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أصدر رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، قراراً "عاجلاً" بشأن استحصال مبالغ غير قانونية في سيطرات غير قانونية وضعت في حدود محافظتي اربيل والسليمانية.وأشار قرار مجلس الوزراء الصادر أمس، الى انه لا يجوز استحصال اي مبالغ غير قانونية خارج الوزارات والدوائر والمديريات التي تعود ايراداتها الى خزينة حكومة اقليم كردستان.وجاء في القرار المكون من اربعة نقاط، ان "اي شخص يخالف القرار ستتم معاقبته بشدة".وكشفت حكومة الاقليم في وقت سابق عن وجود سيطرات غير قانونية في اربيل والسليمانية تستحصل مبالغ من السائقين والتجار خارج القانون وبعيدا عن تعليمات حكومة اقليم كردستان.

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