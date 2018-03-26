النمسا تدعو لوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

2018/03/26 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان مستشار النمسا سيباستيان كورتز اليوم الاثنين، عمليات تركيا العسكرية في سوريا، و"انتهاكاتها لحقوق الإنسان"، ودعا الاتحاد الأوروبي لوقف مفاوضات انضمام تركيا إليه.

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