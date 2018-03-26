التغيير: 33 قانونا ينتظر التصويت في جلسة الغد

2018/03/26 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشفت النائبة عن حركة التغيير الكردية شيرين عبد الرضا, الاثنين, عن إدارج رئاسة مجلس النواب خلال جلسة يوم غد الثلاثاء 33 قانونا للتصويت, مرجحة اكتمال النصاب القانوني لاستغلال تمرير القوانين في الدعايات الانتخاب للنواب.

وذكرت عبد الرضا في تصريح صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب اضافت قوانين اخرى على جدول اعمال جلسة الغد ليصل مجمل عدد القوانين الى 33 قانونا اغلبها جاهزة للتصويت”.

وضافت ان “ابرز تلك القوانين الجاهزة للتصويت هي قانون حرية التعبير عن الرأي والمحكمة الاتحادية ونقابة الممرضين والاندية الرياضية ونقابة ذوي المهن الصحة وقوانين اخرى”.

وتابعت عبد الرضا ان “الجلسة ستشهدا حظورا كبيرا لاعضاء مجلس النواب للاشتراك في التصويت على القوانين واستغلالها ضمن الدعايات الانتخابية المقبلة”.

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