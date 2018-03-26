العامري: الحشد الشعبي والقوات الامنية اثبتوا انهما اقوى منظومة في المنطقة

2018/03/26 | 12:45

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أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الاثنين، ان الحشد الشعبي والقوات الامنية العراقية اثبتوا انهما اقوى منظومة في المنطقة، وبوحدتهما اثبتوا "اننا" نستطيع ان نبني العراق.

وذكر العامري في كلمة خلال احتفالية "عرس مقاتل" برعاية الحشد ووزارة النفط في بغداد ان "الحشد والقوات الامنية اثبتوا للعالم اجمع انهم استطاعوا الثبات والحشد والاجهزة الامنية اثبتوا انهم اقوى منظومة في المنطقة".واضاف ان "العراق يستحق ان يكون القطب الذي يتمحور حوله الاخرون وهو يستحق ان يكون سيد المنطقة"، داعيا وزارة النفط الى "تكريم ذوي شهداء الجيش والشرطة لاننا انتصرنا بهذه الوحدة وسنحافظ عليه بهذه الوحدة".يذكر ان فعاليات "عرس مقاتل" برعاية الحشد الشعبي ووزارة النفط انطلقت صباح اليوم الاثنين.

2018-03-26

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