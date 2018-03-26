في يوم الانتخابات... وعد من رئيس الوزراء إلى المصريين

2018/03/26 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، عن نوايا حكومته خلال عام 2018.

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