الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


في يوم الانتخابات... وعد من رئيس الوزراء إلى المصريين
2018/03/26 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، عن نوايا حكومته خلال عام 2018.

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