2018/03/26 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعندما كانت اسره ايراننيه تقوم عصر الأحد بالتقاط صور تذكارية قرب صخرة الروشه الشاطئية في بيروت جرّتهم الأمواج التي إرتطمت بالصخرة الي داخل البحر فاستطاع الصيادون المحليون إنقاذ والد واُم الاسرة وإحدي بناتها إلّا أنّ جثماني بنتين تبلغان من العمر 9 و15 سنة تم إنتشالهما من المياه بواسطه قوات الحرس البحري اللبناني ومازال مصير ابن الاسرة البالغ من العمر23 سنة مجهولاً حتي الآن.وبدأت القنصلية الايرانية في بيروت فور الاعلان عن الحادث بمتابعة القضية ومساعدة أفراد الاسرة الناجين.إنتهي** ع ج** 1718

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث مأساوي لاُسرة ايرانية في بيروت) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث مأساوي لاُسرة ايرانية في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ارنا).