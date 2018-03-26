النفط تطرح 11 رقعة استكشافية حدودية على الشركات العالمية

2018/03/26 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن طرح 11 رقعة استكشافية حدودية على الشركات العالمية للتطوير الخميس المقبل.واضاف جهاد ان "المؤتمر الذي تنظمه الوزارة ستحضره الشركات العالمية التي اشترت حقائب المعلومات وعددها 13 شركة بالاضافة الى شركتين اعلنتا عن نيتهما بشراء حقيبة المعلومات لتصبح 15 شركة تتنافس على تطوير وتاهيل الرقع الاستكشافية من اصل 26 شركة مؤهلة للمشاركة في التنافس".

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