2018/03/26 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقر الدولار قرب أقل مستوى في 16 شهرا مقابل الين الياباني، الاثنين، مع استمرار حالة القلق بين المستثمرين بخصوص آفاق العملة الأمريكية، إلا أن تعافي العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قدم بعض الدعم للعملات المنخفضة العائد نسبيا والتي تشمل أيضا الدولار الأسترالي.

وفي التعاملات المبكرة في لندن ارتفع الدولار 0.4 بالمئة مقابل الين بعدما فقد 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي وهي أكبر خسارة منذ الأسبوع المنتهي في 17 شباط وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وتعرضت الأسواق العالمية لهزة الأسبوع الماضي بعدما تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم على السلع الصينية ليقترب أكبر اقتصادين في العالم من حرب تجارية، لكن أحدث التقارير تشير لموقف أكثر انتقائية قليلا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، عن مصادر لم تسمها القول إن الولايات المتحدة طلبت من الصين في خطاب الأسبوع الماضي خفض الرسوم على السيارات الأمريكية واستيراد المزيد من أشباه الموصلات الأمريكية الصنع وفتح القطاع المالي الصيني أكثر أمام الشركات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية واحدا بالمئة في التعاملات المبكرة في لندن بعد هبوط حاد للمؤشرات الأمريكية يوم الجمعة.

وأمام سلة من العملات المنافسة تراجع الدولار 0.14 بالمئة بعد أن نزل 0.8 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أكبر خسارة أسبوعية في شهر.

وتعثر الدولار أمام اليورو حيث زادت العملة الموحدة 0.3 بالمئة إلى 1.2386 دولار.

واوضح الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة إلى 0.7740 دولار أمريكي وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة إلى 0.7285 دولار أمريكي في مؤشر جديد على انحسار العزوف عن المشاركة في الأسواق في الوقت الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعافي العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يدعم الدولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعافي العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يدعم الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).