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وزارة العمل تكشف عن وجود ١٦٤٧ منتسب بالداخلية متجاوز على اعانات الحماية
2018/03/26 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن وجود ١٦٤٧ منتسب بوزارة الداخلية متجاوز على اعانات الحماية الاجتماعية، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الأموال المتجاوز عليها منهم.واضاف البلداوي، ان "الكشف عن المتجاوزين من منتسبي وزارة الداخلية جاء نتيجة التعاون والجهود المشتركة مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية".

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