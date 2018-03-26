2018/03/26 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تعرض 11 رقعة استكشافية حدودية على شركات عالمية لأغراض التطوير

بغداد/...



كشفت وزارة النفط، الاثنين، تنظيمها مؤتمراً لإعلان جولة جديدة لتطوير وتأهيل (11) رقعة استكشافية حدودية ، الخميس المقبل.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن "الجولة الجديدة ستشمل (11) رقعة استكشافية تقع على الحدود بين العراق وايران والعراق والكويت فيها رقعة بحرية على الخليج"، مضيفا ان "المؤتمر الذي تنظمه الوزارة ستحضره الشركات العالمية التي اشترت حقائب المعلومات وعددها (13) شركة بالاضافة الى شركتين اعلنتا عن نيتهما بشراء حقيبة المعلومات لتصبح (15) شركة تتنافس على تطوير وتاهيل الرقع الاستكشافية من اصل (26) شركة مؤهلة للمشاركة في التنافس".

واشار جهاد، الى ان "دائرة العقود والتراخيص البترولية ستقوم خلال المؤتمر بتقديم شرح عن الملامح الاساسية للعقد والتعديلات التي طرأت عليه بناءً على ملاحظات مقدمه من الوزارة وعدد من اعضاء مجلس النواب والحكومة وبعض الخبراء"، موضحا ان صيغة العقود ستكون "عقد خدمة مع تعديلات بسيطة عليه".

الجدير بالذكر، ان مجموع الرقع الاستكشافية التي حددتها الوزارة للتطوير بلغت (9) رقع، واضافت الوزارة رقعتين استكشافيتين في محافظة ديالى لتصبح مجموعها (11) رقعة، وهي (انجانة وخشم الاحمر) و (كلابات وكمر).انتهى3

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