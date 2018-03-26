وزارة الكهرباء: ازالة الاف التجاوزات على الشيبكة الوطنية في المحافظات الجنوبية

2018/03/26 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن استمرار الملاكات الهندسية والفنية في رفع التجاوزات على الشبكة في المحافظات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب سري المدرس في بيان صحفي ان "مديرية توزيع كهرباء البصرة التابعة للمديرية العامة لتوزيع الجنوب واصلت حملاتها برفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في المحافظة"، مبيناً ان الحملات تضمنت رفع 1205 حالة تجاوز على الشبكة الكهربائية مصنفة (التجاري ,الزراعي, الصناعي, المنزلي) ونصب (125) مقياسأ جديد وابدال التالفة منها, فضلأ عن تنظيم عدد من الاشتراكات الجديدة للمواطنين.

من جانبها تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء المثنى التابعة للمديرية العامة المذكورة حملاتها برفع التجاوزات على الشبكة الكهربائية اذ تم رفع (567) حالة تجاوزمصنفة الى (446) منزلي و (12) زراعي و(109) تجاري, وتنظيم (415) اشتراكا اصوليأ.

وفي سياق ذي صلة, تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء ميسان من إزالة (203) حالة تجاوز مصنفة على (103) نوع منزلي متجاوز خط واحد و(29) متجاوز أكثر من خط و(44) منزلي نظامي متجاوز, فضلاً عن (27) من أصناف الصناعي والتجاري و الزراعي، اضافة الى إضافة مشتركين جدد في الشبكة بشكل أصولي ووفقا للضوابط بعدد (26) مشترك من الصنف المنزلي.

كما تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء ذي قار من رفع (358) حالة تجاوز عن الشبكة الكهربائية مصنفة على النحو التالي (343) حالة تجاوز منزلي، (15) تجاري, الى جانب اخذ (312) تعهدا خطيا على مواطنين متجاوزين وتنظيم (46) اشتراكا أصوليا للمتجاوزين من سكنة المناطق العشوائية.



انتهى/خ.

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