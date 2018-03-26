تحالف الصدر: اسماء مرشحينا المتداولة بإجراءات البعث غير صحيحة ولا تخرج عن التسقيط 

2018/03/26 | 12:50

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المعلومة/بغداد..

أكد تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاثنين، أن اسماء مرشحيه المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة المتعلقة بابعاد العناصر البعثية “غير صحيحة”، معتبرة أن إجراءات الهيئة لا تخرج عن “التسقيط الانتخابي”.

وذكرت القيادية بالتحالف سلام سميسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما يتم تداوله من اسماء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن شمول بعض مرشحي “سائرون” بإجراءات المساءلة والعدالة غير صحيحة ولا تعدو كونها اشاعات”، مشيرة إلى أن “الاسماء لم تظهر بشكل رسمي بعد”.

واوضحت سميسم، أن “إجراءات المساءلة والعدالة لا تخرج عن كونها استهداف سياسي وتسقيط انتخابي بهدف التأثير على مسيرة التحالف”، مبينة أن “بعض المرشحين كانوا يشغلون مناصب قيادية فلماذا لم يتم استبعادهم خلال تلك الفترة؟”.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة كشفت اليوم الاثنين، عن استدعاء 620 مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة للتأكد من بعض القيود والمعلومات في ملفاتهم الشخصية.



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