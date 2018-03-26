{الفرات نيوز} تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين

2018/03/26 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيئة الحج والعمرة، أسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظة صلاح الدين.وكشفت الهيئة نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين كبار السن نسبة 60 %، و40% لغيرهم وللاعوام { 2019 - 2020 -2021 -2022 - 2023 }للإطلاع على أسماء قرعة حج صلاح الدين 60% أضغط هنــــــــــــــــــــاللإطلاع على أسماء قرعة حج صلاح الدين 40% أضغط هنــــــــــــــــــــاوستنشر وكالة {الفرات نيوز} في وقت لاحق اليوم، نتائج قرعة محافظة الانبار، كما انها تؤكد لمتصفحيها باستمرارها في نشر نتائج قرعة الحج للاعوام الخمسة المقبلة، حال اجراؤها لكافة المحافظات العراقية خلال الاسبوع الحالي.انتهى

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