الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


{الفرات نيوز} تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين
2018/03/26 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيئة الحج والعمرة، أسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظة صلاح الدين.وكشفت الهيئة نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين كبار السن نسبة 60 %، و40% لغيرهم وللاعوام { 2019 - 2020 -2021 -2022 - 2023 }للإطلاع على أسماء قرعة حج صلاح الدين 60% أضغط هنــــــــــــــــــــاللإطلاع على أسماء قرعة حج صلاح الدين 40% أضغط هنــــــــــــــــــــاوستنشر وكالة {الفرات نيوز} في وقت لاحق اليوم، نتائج قرعة محافظة الانبار، كما انها تؤكد لمتصفحيها باستمرارها في نشر نتائج قرعة الحج للاعوام الخمسة المقبلة، حال اجراؤها لكافة المحافظات العراقية خلال الاسبوع الحالي.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({الفرات نيوز} تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ دوما... مفاوضات التسوية تحت النار
⋙ بالوثيقة.. حكومة المثنى توجه بوقف التعيينات ومنع الدعاية الانتخابية بدوائر المحافظة وتتوعد باجراءات رادعة
⋙ هندسة الميدان في الحشد تفكك مئات الالغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية في الحراريات
⋙ داعش يفجر مرقداً دينيا غربي قضاء داقوق بمحافظة كركوك
⋙ بالفيديو: مع اقتراب موعد الانتخابات... بغداد تستعد لحرب من اللافتات
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: مع اقتراب موعد الانتخابات... بغداد تستعد لحرب من اللافتات
⋙ "بالفيديو .."هواة عراقيين" يتسابقون بالسيارات والطائرات في منطقة "الدورة والشعلة
⋙ بالصور.. مظاهرات كردستان‎
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد