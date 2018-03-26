مجلس الانبار يطالب الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من المحافظة

2018/03/26 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 26 مارس 2018 - 2:03 م

الرمادي/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس محافظة الانبار، الاثنين، ان التحالف الدولي الذي تقوده امريكا لم يجلب للعراق والمحافظة سوى الطائفية وتنظيم “داعش” الإجرامي، فيما دعا الحكومة الى وضع خطة واضحة المعالم لمسك الأراضي المحررة.وذكر عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح صحفي له اليوم، ان “التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا لم يجلب لنا سوى تعميق الطائفية بين أبناء الشعب الواحد وهو المسؤول الوحيد عن جلب عصابات داعش الإجرامية الى الأراضي العراقية ودول الجوار للحصول على مكتسبات سياسية نتيجة الصراعات الدولية”.واوضح الدليمي ان “وجود القوات الأمريكية في الانبار ليس له تأثير إيجابي على الأمن”، داعيا الحكومة المركزية إلى “وضع خطة واضحة المعالم تعتمد على القوات الأمنية في مسك الأراضي المحررة”.وشدد على ضرورة أن “تكون هنالك خطة واضحة المعالم تطبق على الجميع وعدم السماح بخرقها من اي جهة كانت”، مؤكدا ان “القوات الأمنية قادرة على حماية كافة محافظات العراق دون الحاجة لأي قوة وعلى الحكومة المركزية إحباط أي مخطط يحاول النيل من المكتسبات التي تحققت بدماء العراقيين”.

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